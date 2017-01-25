Первый канал опроверг отказ от спортивных новостей

Первый канал опроверг информацию об отказе от спортивных новостей. Об этом в беседе с корреспондентом «Ленты.ру» заявили в пресс-службе телеканала.

«Это временное решение, связанное с запуском нового проекта. Новости спорта вернутся в эфир, информация об их закрытии не соответствует действительности», — заявили в пресс-службе.

Новости спорта выходили на Первом канале в вечернем и ночном эфире.

Ранее в среду портал «Чемпионат.com» сообщил об отказе Первого канала от спортивных новостей в регулярных информационных выпусках с 23 января.