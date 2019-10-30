Вьетнам с помощью США отнял деньги у российского олигарха

Принадлежащая бизнесмену Алексею Мордашову компания «Силовые машины» подала в суд на вьетнамскую государственную компанию Petrovietnam. Она требует вернуть 250 миллионов долларов, вложенные в строительство ТЭС в республике, но замороженные из-за санкций США в отношении российской компании. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на источники, близкие к «Силовым машинам».

Иск поступил в Сингапурский международный арбитражный центр (SIAC). Это произошло после того, как представители Petrovietnam в августе проигнорировали приглашение к переговорам на уровне правительств от Минэкономразвития.

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В июле этого года глава «Силовых машин» Тимур Липатов рассказывал, что вьетнамская компания больше года отказывается идти на контакт и никак не реагирует на предложение урегулировать ситуацию. В России хотят либо продолжить сотрудничество, либо мирно расторгнуть договор и переуступить субподрядные контракты вьетнамской стороне. Но Petrovietnam предпочитает сохранить ситуацию в нынешнем состоянии и не возвращать деньги.

«Силовые машины» подписали контракт на строительство ТЭС «Лонг-Фу-1» в декабре 2014 года. Предполагалось, что работы завершатся через пять лет, в декабре 2019 года. Российская компания попала в санкционный список США в январе 2018 года. Американским гражданам и компаниям запрещено заключать сделки с фигурантами списка. Всего в проекте станции американских или связанных с ними компаний было около 30 процентов.

Общую сумму долга в 15,9 миллиарда рублей «Силовые машины» обозначили в отчете за 2018 год. Там же компания впервые не исключила, что дело дойдет до разрыва контракта.

Ранее сообщалось, что группа ГАЗ, находящаяся под санкциями США, договорилась с Вьетнамом о сборке в республике своих машин из автокомплектов. Основная часть проекта приходится на микроавтобусы «Ситилайн» на базе «Газели». До конца года ГАЗ поставит 380 комплектов для сборки.

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