Любимый офшор россиян проверит всех купивших гражданство

Власти Кипра объявили о массовой перепроверке заявлений на гражданство, которые были поданы до 2018 года. После нее заявители могут лишиться своего нового паспорта, и некоторые из них уже пострадали. Об этом со ссылкой на местный портал To Thema Online пишет принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Глава кипрского МВД Константинос Петридис рассказал, что к проверке привлекут международные компании Sterling Diligence, Kroll и S-RM Intelligence and Risk. Работа начнется в декабре.

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Эксперты будут искать получивших гражданство лиц, которые подозреваются в преступлениях или находятся под европейскими санкциями, но скрыли это при получении паспорта.

Программа, позволяющая стать гражданином Кипра в обмен на два миллиона евро инвестиций, стартовала в 2013 году. На конец 2018 года паспорт получили более 3,2 тысячи человек с учетом членов семей.

В феврале 2019-го условия получения гражданства ужесточили. В частности, ввели дополнительную проверку на благонадежность и стали собирать взносы в размере 150 тысяч евро.

Поводом для новой проверки стало предупреждение Еврокомиссии о том, что с помощью кипрских паспортов в Европу могут проникнуть организованные преступные группировки. Также повлияло журналистское расследование, которое раскрыло покупку гражданства Кипра членами семьи премьер-министра Камбоджи Хун Сена. Ранее, 19 октября, Петридис уже говорил, что многие из тех, кто получил гражданство в прошлые годы, не смогли бы сделать это сейчас.

Кипр начиная с 1990-х годов является одной из наиболее популярных у российского бизнеса юрисдикций. Хотя бы одну структуру на нем имеют многие российские компании. С 2013 года Россия исключила остров из списка офшоров, поскольку он начал передавать данные о владельцах счетов и банковских операциях. Однако власти сохранили один из наиболее привлекательных режимов налогообложения, поэтому представление о стране как об офшоре сохраняется.

Республика по-прежнему входит в список главных международных инвесторов в Россию и держателей рублевых активов, наряду с Ирландией, Люксембургом и Великобританией. Эксперты указывают, что таким образом деньги в российскую экономику с помощью зарубежных инструментов вкладывают российские инвесторы.

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