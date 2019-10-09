В Россию полюбили вкладывать деньги из-за рубежа

В первые девять месяцев прямые иностранные инвестиции в российские компании выросли в девять раз — с 4,4 миллиарда долларов до 21,8 миллиарда. Такая оценка содержится в материалах Центробанка России.

Максимум инвестиций пришелся на первый квартал — 10,3 миллиарда долларов. После снижения до 4,9 миллиарда во втором снова наблюдался рост до 6,6 миллиарда.

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Ранее Центробанк сообщал, что доля иностранных рублевых активов за второй квартал 2019 года достигла максимума начиная с третьего квартала 2014 года. Помимо этого, иностранные обязательства российских банков в рублях за тот же период выросли до 24,7 процента. Это максимум с 2002 года, когда впервые начали вести такую статистику.

Основные объемы вложений и обязательств приходятся на любимые российскими компаниями офшоры и юрисдикции — Кипр, Ирландию, Люксембург и Великобританию. Исходя из этого, эксперты указывали, что операции, скорее всего, проводят российские компании с помощью зарубежных инструментов.

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