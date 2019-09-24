Пьяный российский бизнесмен устроил дебош в самолете и попал на видео

Полицейские задержали пьяного российского бизнесмена, устроившего дебош во время рейса Самара — Москва. Видео инцидента оказалось в распоряжении телеканала РЕН ТВ.

Мужчина в нетрезвом состоянии требовал пересадить своего друга из эконом-класса в бизнес-класс. После отказа бортпроводников дебошир начал оскорблять их. Пассажир нецензурно выражался и угрожал сотрудникам.

После задержания была установлена личность дебошира. Им оказался совладелец фирмы «У Палыча» Андрей Шишакин. Шишакин утверждает, что его не устроили действия стюардессы. Он признал, что оскорблял бортпроводницу.

Правоохранители устанавливают, будут ли привлекать мужчину к административной ответственности.

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