Пьяные пассажиры загадили самолет и разозлили попутчиков

Пьяные туристы, летевшие на музыкальный фестиваль в город Задар, Хорватия, устроили переполох на борту самолета и разъярили попутчиков. Об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел в лайнере авиакомпании Ryanair, который вылетел из Манчестера. По словам 24-летней пассажирки Анеты Жуков, путешествующей со своим парнем, буянящие мужчины были похожи на диких животных из джунглей.

«Они вели себя совершенно неприемлемо. Было очевидно, что они зашли в самолет уже пьяными. Экипаж несколько раз грозился выгнать их, но никому не удавалось их успокоить», — рассказала девушка.

Кроме того, дебоширы игнорировали просьбы стюардесс соблюдать правила безопасности и пристегнуть ремни, а некоторых из них тошнило прямо на себя или в проход. На видео, опубликованном в сети, видно, как один из пассажиров держит пакет для своего друга, которому стало плохо. Фотографии также демонстрируют следы экскрементов на полу.

После посадки в аэропорту Задара дебоширов арестовала местная полиция. По словам их попутчиков, это был худший полет в их жизни.

В июне 2018 года компания друзей сорвала рейс в чешскую столицу Прагу из-за своего непристойного поведения на борту. Инцидент произошел в британском аэропорту Бристоль в самолете английского лоукостера EasyJet. После посадки на борт группа пьяных туристов, отмечавших мальчишник, начала так шумно себя вести, что рейс пришлось отменить.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!