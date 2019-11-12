Районный суд не учел решение Верховного в деле российского бизнесмена

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга не стал исключать декларацию об амнистии капиталов из уголовного дела в отношении бизнесмена Валерия Израйлита. Об этом принадлежащему Григорию Березкину изданию РБК сообщила адвокат Виктория Бурковская.

Ранее, 30 октября, президиум Верховного суда подтвердил, что обвинение не может использовать декларацию в уголовных делах против бизнесменов. Позднее президент России Владимир Путин потребовал от правительства следить за соблюдением этого правила.

Материалы по теме Юрист под грифом «секретно» Что скрывается за делом Кантемира Карамзина

По словам Бурковской, прокуратура отказалась принять эти доводы, а суд поддержал ее. Поэтому и декларация, и другие документы, отражающие сведения из декларации, в деле сохранились.

Это уже второе ходатайство. После первого, которое рассматривалось в сентябре, защита Израйлита и обратилась в Верховный суд. Вначале инстанция, подтвердила право ФСБ на доступ к декларации, но повторное решение установило запрет.

Бизнесмен, совладелец компании «Усть-Луга», которая занималась строительством одноименного порта в Ленинградской области, был задержан в декабре 2016 года. Его подозревали в хищениях при строительстве. Ранее, в феврале того же года, Израйлит подал декларацию об амнистии капиталов. Когда следователи узнали об этом, то запросили информацию из документа и на ее основании возбудили еще три уголовных дела.

Первый этап амнистии капиталов прошел в период с марта 2015 года по июнь 2016-го. Второй — с марта 2018-го по февраль 2019 года. Третий продолжается сейчас и должен завершиться 29 февраля 2020-го. В 2014 году в послании Федеральному собранию Путин говорил, что бизнесменов не будут «трясти там и тут, не спросят об источниках и способах получения капиталов». Дело Израйлита бизнес-сообщество посчитало нарушением обещаний главы государства.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!