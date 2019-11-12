Районный суд не учел решение Верховного в деле российского бизнесмена

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга не стал исключать декларацию об амнистии капиталов из уголовного дела в отношении бизнесмена Валерия Израйлита. Об этом принадлежащему Григорию Березкину изданию РБК сообщила адвокат Виктория Бурковская.
Ранее, 30 октября, президиум Верховного суда подтвердил, что обвинение не может использовать декларацию в уголовных делах против бизнесменов. Позднее президент России Владимир Путин потребовал от правительства следить за соблюдением этого правила.
По словам Бурковской, прокуратура отказалась принять эти доводы, а суд поддержал ее. Поэтому и декларация, и другие документы, отражающие сведения из декларации, в деле сохранились.
Это уже второе ходатайство. После первого, которое рассматривалось в сентябре, защита Израйлита и обратилась в Верховный суд. Вначале инстанция, подтвердила право ФСБ на доступ к декларации, но повторное решение установило запрет.
Бизнесмен, совладелец компании «Усть-Луга», которая занималась строительством одноименного порта в Ленинградской области, был задержан в декабре 2016 года. Его подозревали в хищениях при строительстве. Ранее, в феврале того же года, Израйлит подал декларацию об амнистии капиталов. Когда следователи узнали об этом, то запросили информацию из документа и на ее основании возбудили еще три уголовных дела.
Первый этап амнистии капиталов прошел в период с марта 2015 года по июнь 2016-го. Второй — с марта 2018-го по февраль 2019 года. Третий продолжается сейчас и должен завершиться 29 февраля 2020-го. В 2014 году в послании Федеральному собранию Путин говорил, что бизнесменов не будут «трясти там и тут, не спросят об источниках и способах получения капиталов». Дело Израйлита бизнес-сообщество посчитало нарушением обещаний главы государства.