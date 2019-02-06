Путин даст богатым россиянам еще один шанс легализоваться

Президент России Владимир Путин предложил продлить на год амнистию капиталов для предпринимателей, которые возвращают свой бизнес в страну и регистрируют его в специальных административных районах на острове Октябрьский в Калининграде и на острове Русский во Владивостоке. Об этом сообщает ТАСС.

По словам президента, именно недостаточные гарантии защиты частной собственности в России вынудили многих бизнесменов регистрировать свои активы за рубежом и выводить их. «Мы с коллегами обсуждали и считаем, что еще на один год, как минимум, можно продлить амнистию капитала», — подчеркнул он.

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Путин также предложил на год освободить граждан от уплаты НДФЛ с прибыли контролируемых ими иностранных компаний в том случае, если они станут российскими налоговыми резидентами.

Первый этап добровольного декларирования гражданами активов и счетов в банках (амнистии капиталов) прошел с 1 июля 2015 года по 30 июня 2016 года. Второй этап начался 1 марта 2018 года, его окончание было запланировано на 1 марта 2019 года.

Амнистия капиталов предполагает освобождение предпринимателей от уголовной ответственности по статьям об уклонении от исполнения обязанностей по возвращению денежных средств, о неуплате таможенных платежей, налогов и сборов, о неисполнении обязанностей налогового агента, о сокрытии денежных средств и имущества.

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