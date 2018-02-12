Богатые россияне испугались санкций и спрятали деньги в России

Состоятельные россияне стали переводить деньги из-за рубежа в Sberbank Private Banking (подразделение корпоративно-инвестиционного бизнеса Группы Сбербанк, занимающееся обслуживанием премиальных клиентов) в ожидании новых американских санкций. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу структуры Евгению Тюрикову.

По ее словам, в январе 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года был зафиксирован почти трехкратный рост активов Sberbank Private Banking — приток составил «сотни миллионов долларов». При этом порог входа в Sberbank Private Banking составляет 100 миллионов рублей. В основном капитал шел из Швейцарии, Великобритании и Австрии. «Причина — в ожидании санкций США. Конец декабря и январь все прожили с ощущением, что будут санкции», — пояснила Тюрикова.

Материалы по теме Сами мы не бедные Россия опять простила миллиарды долгов. Что можно было сделать на эти деньги?

Она добавила, что богатые россияне стали чаще инвестировать в акции — тренд был зафиксирован в конце третьего квартала 2017 года: если раньше в акциях в среднем хранилось 2-3 процента инвестиционного портфеля, то теперь этот показатель увеличился до 12-15 процентов.

Глава Sberbank Private Banking отметила, что в целом рост числа клиентов наблюдается с середины 2016 года из-за деофшоризации, также структура получила приток средств из других банков, в частности, благодаря санациям.

С 1 июля 2015 года по 30 июня 2016-го в России был проведен первый этап амнистии капитала, которая позволила налогоплательщикам без уголовной или административной ответственности и уплаты налогов за прошлые периоды задекларировать в России свои активы, расположенные в иностранных юрисдикциях. Тогда декларации подали около 2,5 тысячи человек. Госдума 9 февраля 2018 года приняла законы, предусматривающие проведение второго этапа амнистии капиталов — он должен продлиться с 1 марта 2018 года по 28 февраля 2019-го.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!