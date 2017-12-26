Россия спрячет от США деньги из офшоров

Министерство финансов спрячет от американских и европейских регуляторов деньги российских бизнесменов, которые вернутся в российскую юрисдикцию из офшорных и западных стран. Такие гарантии олигархам, бизнесменам и инвесторам дал глава Минфина Антон Силуанов, сообщает РИА Новости.

Речь идет о выпуске еврооблигаций, с помощью которых олигархи смогут возвратить деньги в Россию и заработать на этом без страха попасть под санкции США. «Многие хотят вернуть свои деньги из западных юрисдикций в Россию, в том числе в такие инструменты, как наши еврооблигации. Конечно, нам бы хотелось, чтобы они вкладывались в качестве прямых инвестиций, но не все готовы к этому пока», — объяснил Силуанов.

Министр уверяет, что покупка облигаций защитит российских контрагентов, так как они будут закольцованы, в результате чего европейские и американские регуляторы не смогут их отследить. Именно этот инструмент власти намерены предложить гражданам, которые попадут под новые американские санкции.

Материалы по теме Сами мы не бедные Россия опять простила миллиарды долгов. Что можно было сделать на эти деньги?

Силуанов признал, что ряд бизнесменов самостоятельно выступили с предложением создать механизм по возврату капитала в Россию, а выпуск специальных облигаций никак не связан с недавним решением провести новую амнистию капиталов. Риск новых санкций никак не отразится на планах ведомства по выпуску еврооблигаций — в спешке размещать бумаги не планируют.

Ранее в декабре президент России Владимир Путин поручил определить параметры облигаций федерального займа (ОФЗ) в иностранной валюте, которые должны стать инструментом возвращения денег олигархов в Россию. Впервые о запуске подобного механизма в начале декабря рассказало агентство Reuters, однако Минфин долгое время отрицал проработку подобного инструмента.

В октябре Госдеп США опубликовал список из 33 российских компаний, сотрудничество с которыми может грозить контрагентам санкциями. Новые ограничения могут быть введены в феврале 2018 года. Потенциальные санкции распространятся на всех контрагентов вне зависимости от страны происхождения компании или физического лица.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!