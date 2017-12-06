Власти открестились от помощи олигархам с возвратом денег в Россию

Заместитель министра финансов Алексей Моисеев не видит необходимости в создании номинированных в валюте гособлигаций ради возврата средств олигархов в страну. Об этом он заявил в Госдуме, сообщает Rambler News Service.

По его словам, у государства и так достаточно финансовых инструментов. Он добавил, что инвестиции из-за рубежа растекались «по всем видам инструментов, что в очередной раз подтверждает, что структура у нас отлажена, работает хорошо». «И необходимости делать что-то специальное, дополнительное я, со своей точки зрения, не вижу», — заявил Моисеев.

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По словам замминистра, соответствующих запросов от представителей бизнеса к нему не поступало. Reuters со ссылкой на источники в Минфине ранее указывало, что в ведомстве скептически относятся к этой идее.

5 декабря Reuters сообщил, что богатые россияне, столкнувшиеся с возможностью новых санкций со стороны США в 2018 году, предложили идею введения специальных бондов, с помощью которых можно будет создать благоприятные условия для возвращения средств в Россию.

Позднее бизнес-омбудсмен Борис Титов сообщил, что подготовит для президента Владимира Путина список российских бизнесменов, скрывающихся в Великобритании, и попросит разрешить им вернуться в Россию