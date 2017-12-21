Олигархам помогут вернуть деньги в Россию

Президент России Владимир Путин поручил определить параметры облигаций федерального займа (ОФЗ) в валюте для возвращения капиталов на российскую территорию и с 2018 года обеспечить их выпуск. Такое заявление глава государства сделал на встрече с представителями бизнеса, сообщает «Интерфакс».

«На прошлой нашей встрече вы попросили создать удобные механизмы возвращения капиталов в российскую юрисдикцию и в качестве инструмента предложили использовать отечественные облигации внешних займов, номинированные в иностранной валюте (...). Мною дано поручение определить необходимые условия и параметры выпуска таких бумаг для российских инвесторов и обеспечить их обращение уже в следующем году», — сказал Путин.

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По словам президента, данный вопрос прорабатывали Минэкономразвития, Минфин и Банк России. Реализация предложения возражений ни у кого не вызвала.

В начале декабря Reuters сообщало, что олигархи, столкнувшиеся с возможностью введения новых санкций со стороны США в 2018 году, предложили идею специальных валютных облигаций, которые бы позволили создать благоприятные условия для возвращения средств в Россию.

Позже Минфин заявил, что не видит необходимости в создании номинированных в валюте гособлигаций.

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