Найден способ вернуть в Россию миллиарды

Минфин предлагает полностью отменить НДС на золото. По словам замглавы ведомства Алексея Моисеева, это поможет вернуть капитал в Россию из других юрисдикций, передает ТАСС.

«Многие из этих людей, [которые готовы вернуть капитал в РФ], хотели бы это сделать, но хотели бы инвестировать в золото. Здесь, конечно, НДС становится значительным, что придало новый динамизм нашей дискуссии. Я думаю, что мы будем докладывать руководству и предлагать полную отмену НДС на золото», — заявил Моисеев.

По словам чиновника, амнистии капитала всегда проходили по-разному и ожидания совпадали с реальностью не всегда, но в данном случае можно рассчитывать на то, что в Россию вернутся миллиарды рублей.

Моисеев также сослался на опыт Казахстана, где сильно вырос спрос на золото среди населения после отмены НДС. В России сейчас при покупке золота в банке граждане обязаны уплатить НДС, при продаже слитков банку налог не возмещается.

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