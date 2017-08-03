Всемирный совет по золоту сообщил о падении спроса на этот металл

Мировой спрос на золото в первом полугодии 2017 года упал в годовом выражении на 14 процентов, до 2004 тонн, из-за сокращения притока драгметалла в биржевые инвестиционные фонды. Об этом сообщается в докладе Всемирного совета по золоту (World Gold Council, WGC), опубликованном в четверг, 3 августа.

Во втором квартале этого года спрос сократился на 10 процентов, до 953,4 тонны. При этом предложение на рынке золота в этот период снизилось по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на восемь процентов — до 1066 тонн.

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Центральные банки стран продолжают покупать драгоценный металл, но более скромными темпами, чем в последние годы. Во втором квартале 2017-го в годовом выражении они увеличили закупки на 20 процентов, до 94 тонн, отмечается в материалах WGC.

7 июля представители WGC в ходе совещания c членами комитета по финрынкам в Госдуме заявили о необходимости отмены налога на добавленную стоимость (НДС) на золото в России. По их данным, в год на российском рынке приобретается менее четырех тонн золота. При этом глава Минфина России Антон Силуанов заявил, что готов рассмотреть идею об отмене НДС на инвестиционное золото.

По данным ЦБ, золотовалютные резервы России в конце июля выросли до 414,7 миллиарда долларов. Российский Центробанк пятый год лидирует по приросту запасов золота среди регуляторов мира.