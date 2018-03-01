Богатые россияне получили еще один шанс легализоваться

Второй этап добровольного декларирования гражданами активов и счетов в банках (амнистии капиталов), начинается в России 1 марта и продлится год — до 28 февраля 2019 года. Об этом пишет «Интерфакс».

Первый этап прошел с 1 июля 2015 года по 30 июня 2016 года. По данным министра финансов РФ Антона Силуанова, всего в период той амнистии было собрано около 7,2 тысяч деклараций. Власти ожидают, что в ходе второго этапа количество желающих задекларировать свои средства и активы будет больше.

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Условия второго этапа схожи с условиями первого. Участники амнистии будут освобождены от уголовной ответственности по статьям об уклонении от исполнения обязанностей по возвращению денежных средств, о неуплате таможенных платежей, налогов и сборов, о неисполнении обязанностей налогового агента, о сокрытии денежных средств и имущества.

Как стало известно в середине февраля, многие богатые россияне стали больше вкладывать в отечественные банки и ценные бумаги. Капитал в основном шел из Швейцарии, Великобритании и Австрии.

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