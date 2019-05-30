Путин продлил амнистию капиталов

Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении амнистии капиталов. Соответствующий пакет документов был опубликован на портале правовой информации.

Согласно закону, третий этап амнистии капиталов устанавливается на период с 1 июня 2019 года по 29 февраля 2020 года. Документ был внесен в Госдуму кабмином для реализации поручения главы государства.

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В рамках амнистии физлица в этот период смогут подать декларации. При этом им будут сохранены все гарантии при условии, что они вернут активы в Россию и пройдут госрегистрацию в рамках смены юрисдикции подконтрольных им иностранных компаний в специальных административных районах в Калининградской области и Приморском крае.

Амнистия капиталов осуществлялась в России двумя этапами — первый продлился с 1 июля 2015 года по 30 июля 2016-го, второй — 1 марта 2018 года 28 февраля 2019-го. Во время первого этапа было собрано 7,2 тысячи деклараций о зарубежном имуществе и активах россиян, во время второго россияне задекларировали более 10 миллиардов евро.

В рамках амнистии капиталов при добровольном возврате активов в Россию бизнесмены получают освобождение от уголовной ответственности по статьям об уклонении от исполнения обязанностей по возвращению денежных средств, о неуплате таможенных платежей, налогов и сборов, о неисполнении обязанностей налогового агента, а также о сокрытии денежных средств и имущества.

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