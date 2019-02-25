Путин дал лишний год на возвращение денег из офшоров

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Владимир Путин

Президент России Владимир Путин дал поручение правительству продлить амнистию капиталов до 1 марта 2020 года. Внести необходимые изменения надо будет до 28 февраля 2019 года, сообщает пресс-служба Кремля.

Как говорится в поручениях по итогам форума «Деловой России», правительство должно обеспечить правовую базу, чтобы продлить срок «добровольного декларирования физическими лицами активов и счетов в банках с сохранением всех гарантий, установленных федеральным законодательством».

Лица, решившие воспользоваться амнистией, должны будут перевести средства и перерегистрировать подконтрольные им иностранные компании в специальных административных районах на территориях Калининградской области и Приморского края.

Также к 28 февраля правительство, согласно поручениям, должно подготовить законопроект об освобождении физических лиц от уплаты НДФЛ за доходы, полученные в 2019 году в виде прибыли подконтрольных им иностранных компаний. Льготами можно будет воспользоваться нерезидентам в случае, если они признают себя в этом году налоговыми резидентами России.

Помимо этого, правительству поручено подготовить поправки, благодаря которым физические лица будут освобождены от налога после продажи недвижимости после трех лет владения объектом, сейчас минимальный срок составляет пять лет. Льготы можно будет получить, если речь идет об единственном объекте, находящемся в собственности.

Ранее Путин заявлял, что амнистию капиталов можно продлить, поскольку многих бизнесменов выводить актив за рубеж вынудили недостаточные гарантии защиты частной собственности в России. Первый этап добровольного декларирования гражданами активов и счетов в банках состоялся с 1 июля 2015 года по 30 июня 2016 года. Опыт решили повторить 1 марта 2018 года, первоначально ожидалось, что программа будет действовать один год.

В рамках амнистии капиталов предприниматели освобождаются от уголовной ответственности по статьям об уклонении от исполнения обязанностей по возвращению денежных средств, о неуплате таможенных платежей, налогов и сборов, о неисполнении обязанностей налогового агента, о сокрытии денежных средств и имущества, в случае если они добровольно вернут активы в Россию.

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