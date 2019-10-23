Вернувшихся в Россию с деньгами бизнесменов разрешили сажать

Верховный суд России признал право ФСБ изъять декларацию об амнистии капитала совладельца компании «Усть-Луга» Валерия Израйлита и включить ее в уголовное дело. Это первый случай использования такого документа для преследования предпринимателей, пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

Израйлита арестовали в декабре 2016 года по делу о хищениях при строительстве порта Усть-Луга. В ходе расследования в ФСБ узнали, что в начале того же года бизнесмен подал декларацию об амнистии капитала, где рассказал о зарубежных активах. Следователи изъяли документ у налоговиков, а после обвинили бизнесмена в выводе средств за границу по подложным документам, легализации преступных доходов и мошенничестве.

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Адвокаты пытались оспорить использование сведений из декларации, но безуспешно. Соответствующий закон гарантирует, что такая информация не может служить основанием для возбуждения дела или доказательством в нем. Но суд обосновал разрешение тем, что первое дело возбудили до подачи декларации. Кроме того, судьи указывали, что на преступления, в которых обвиняют Израйлита, не распространяются положения амнистии.

Ранее бизнес-омбудсмен Борис Титов предупреждал, что такая ситуация отпугнет потенциальных желающих вернуть капиталы в Россию. В конце сентября он говорил, что следователи нарушили и дух закона об амнистии, и букву, а также выражал надежду, что Верховный суд восстановит справедливость.

В свою очередь пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что гарантии Владимира Путина по защите легализовавшим имущество в России остаются в силе. В 2014 году в послании Федеральному собранию глава государства говорил, что бизнесменов не будут «трясти там и тут, не спросят об источниках и способах получения капиталов».

Первый этап амнистии капиталов прошел в период с марта 2015 года по июнь 2016-го. Второй — с марта 2018-го по февраль 2019 года. Третий продолжается сейчас. Он начался 1 июня нынешнего года и должен завершиться 29 февраля 2020-го. Во время первого этапа собрано 7,2 тысячи деклараций о зарубежном имуществе и активах, во время второго россияне задекларировали более десяти миллиардов евро.

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