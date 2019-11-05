Банда российских грабителей-неудачников села за вооруженные нападения

Волгоградский областной суд вынес приговоры членам банды, известной в СМИ как грабители-неудачники, за вооруженные нападения на граждан и несколько организаций. Об этом во вторник, 5 ноября, старший помощник прокурора области Оксана Черединина сообщила агентству «Высота 102».

30-летний лидер банды Георгий Чарквиани получил 15,5 года лишения свободы, его подельник Сергей Корякин — 15 лет, Владимир Раклов — 14 лет, а Дмитрий Садыков и Александр Сарайкин приговорены к 13 и 12 годам соответственно. Отбывать наказание они будут в колонии строгого режима, после которого им назначено дополнительное ограничение свободы.

По данным следствия, в период с 2015 по 2016 годы члены банды совершили на территории Волгограда ряд нападений на людей и сетевые магазины, однако многие их попытки закончились неудачей. Так, Чарквиани и Корякин проникли в ломбард и попытались взломать сейф с ювелирными украшениями и деньгами, однако помешал охранник, в которого они произвели несколько выстрелов из пистолета, а затем скрылись с места происшествия.

Аналогичным образом были пресечены попытки похитить деньги из сейфов двух магазинов. Кроме того, четверо членов банды совершили покушение на кражу банкомата в Кировском районе. Для этого они закрепили на автомобиле трос, с помощью которого попытались вытащить устройство на улицу, однако тот оборвался.

22 марта сообщалось, что неизвестный с пистолетом попытался ограбить отделение российского банка в Москве, которое не работает с наличными деньгами. Ему пришлось ретироваться ни с чем. Возбуждено уголовное дело.

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