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Россиянин пошел на ограбление банка ради погашения кредита

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Житель подмосковного города Люберцы совершил нападение на банк, чтобы ему же выплатить кредит. Об этом сообщается на сайте МВД России.

Инцидент произошел в банке на Октябрьском проспекте. 32-летний россиянин, бывший клиентом организации, ворвался в учреждение и стал угрожать одному из его сотрудников ножом ради получения денег. Заметив, что кассир нажал кнопку охранной сигнализации, мужчина скрылся.

Благодаря записям с камер видеонаблюдения злоумышленника опознали и нашли по месту жительства. В отношении него возбуждено уголовное дело по статьям 30 УК («Приготовление к преступлению и покушение на преступление») и 162 («Разбой») УК. Сейчас он находится под домашним арестом.

По словам официального представителя МВД Ирины Волк, мужчина решил ограбить банк, чтобы выплатить похищенными деньгами кредит.

В 2018 году полицейский из подмосковного Воскресенска нашел на месте убийства две банковские карты мертвого мужчины, с одной из которых снял 55 тысяч рублей. Деньгами он распорядился по собственному усмотрению. Против полицейского возбудили уголовное дело по части 3 статьи 158 УК («Кража») и части 1 статьи 286 УК («Превышение должностных полномочий»).

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