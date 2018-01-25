Замглаву правительства Хабаровского края обокрали на пробежке

Хабаровская полиция в течение суток нашла и вернула вещи, украденные у замглавы регионального правительства Аркадия Мкртычев во время пробежки, передает РИА Новости.

Чиновник лишился борсетки с двумя айфонами и дорогостоящей ручкой на тренировке в легкоатлетическом манеже. «Но ручка, вовсе не золотая и не "Паркер", она с золотым пером, ее подарили давно, и она дорога мне как память. Борсетка и один айфон старые, один айфон новый. Все оказалось на месте, и документы тоже», — пояснил сам потерпевший..

Директор манежа был уволен, но, как отметил Мкртычев, это произошло до кражи.

В четверг, как сообщает агентство, по факту произошедшего в хабаровском манеже было возбуждено уголовное дело.

По данным сайта региональной администрации, Аркадий Мкртычев находится на посту зампреда правительства края с 2010 года, до этого был заместителем командующего войсками Дальневосточного военного округа по материально-техническому обеспечению. Мкртычев имеет звание генерал-лейтенанта. Он является кандидатом в мастера спорта по военному троеборью (стрельба, полоса препятствий, метание гранат).

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