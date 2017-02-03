Музыканту «Бахыт Компота» вернули украденную гитару ручной работы

Участник группы «Бахыт Компот» Ян Комарницкий получил обратно гитару, украденную у него в конце января. Ее подбросили в одно из отделений полиции, рассказал музыкант Национальной службе новостей (НСН) в пятницу, 3 февраля.

По словам Комарницкого, ему в соцсетях написал участковый. «Сказал, что видел сюжет о моей пропавшей гитаре по телевизору, а сейчас очень похожий инструмент подкинули в участок, где он работает. Я попросил его скинуть фотографию, оказалось, что это действительно мой инструмент. Только что я забрал свою гитару и сейчас счастливый иду с ней домой», — отметил музыкант.

28 января адвокат Сталина Гуревич сообщила о краже гитары Комарницкого. По ее словам, инцидент произошел вечером в тот же день на северо-востоке столицы в районе Гольяново. Адвокат добавила, что гитара ручной работы была сделана на заказ, ее стоимость составляет около трех тысяч долларов. Комарницкий отметил, что речь идет об инструменте, изготовленном американским производителем Kramer Guitars.

«Бахыт-Компот» — советская и российская рок-группа, созданная в 1989 году. Ее лидером выступает Вадим Степанцов, который также писал тексты песен для коллективов «Браво», «На-На» и «Тату».