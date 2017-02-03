В Лос-Анджелесе обокрали и разгромили особняк Ники Минаж

Полиция Лос-Анджелеса расследует дело о краже ценностей на сумму 200 тысяч долларов из дома американской певицы Ники Минаж. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По информации портала, неизвестные разгромили особняк Минаж, площадь которого составляет более тысячи квадратных метров: сломали мебель, сорвали картины, разбили флаконы с духами и порезали одежду певицы.

Источник заявил, что полиция ищет записи с камер видеонаблюдения, чтобы установить личности грабителей.

Ники Минаж — 34-летняя рэперша, лауреат премии BET Awards как лучший хип-хоп-артист среди женщин. В 2015 году она оказалась единственной женщиной в рейтинге самых высокооплачиваемых рэперов мира по версии журнала Forbes. В ее дискографии три студийных альбома. Минаж также снялась в фильмах «Другая женщина» и «Парикмахерская 3».