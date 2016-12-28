Американскую скрипачку Сару Чанг обокрали во время перелета в Москву: из ее багажа пропали вещи и драгоценности на общую сумму в 12 тысяч долларов. Об этом во вторник, 27 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов выступления музыканта в России.

Чанг летела в Москву из аэропорта Филадельфии (США) с пересадкой в Лондоне (Великобритания). «Она не знает, в какой момент произошло ограбление», — уточнили организаторы. Чанг написала заявление в отделении полиции на Большой Дмитровке.

Скрипачка прибыла в Москву, чтобы дать концерт в рамках фестиваля «Новый год в консерватории». Ее выступление в сопровождении Национального филармонического оркестра России под руководством Владимира Спивакова и под управлением дирижера Большого театра Александра Соловьева состоится 29 декабря в Большом зале Московской консерватории

Сара Чанг — американская скрипачка корейского происхождения. Она является самой молодой обладательницей награды Голливудского зала славы Hollywood Bowl.