Полиция начала проверку по заявлению скрипачки Сары Чанг о краже

Сотрудники правоохранительных органов Москвы начали проверку по заявлению американской скрипачки Сары Чанг о краже вещей и драгоценностей на сумму в 12 тысяч долларов. Об этом ТАСС в среду, 28 декабря, сообщили в пресс-службе столичного управления МВД России.

В полиции отметили, что по факту произошедшего может быть возбуждено уголовное дело.

О том, что музыканта обокрали во время перелета в Москву, 27 декабря рассказали организаторы выступления Чанг в России. Скрипачка летела из аэропорта Филадельфии (США) с пересадкой в Лондоне (Великобритания). Она не знает, в какой момент произошло ограбление.

Чанг прибыла в Москву, чтобы дать концерт в рамках фестиваля «Новый год в консерватории». Ее выступление в сопровождении Национального филармонического оркестра России под руководством Владимира Спивакова и под управлением дирижера Большого театра Александра Соловьева состоится 29 декабря в Большом зале Московской консерватории

Сара Чанг — американская скрипачка корейского происхождения. Она является самой молодой обладательницей награды Голливудского зала славы Hollywood Bowl.