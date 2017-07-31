Шефу латвийской контрразведки вернули украденный компьютер

Правоохранительные органы Латвии арестовали подозреваемого в краже личного компьютера у главы Бюро по защите конституции (контрразведка страны) Яниса Майзитиса. Об этом в понедельник, 31 июля, сообщил глава управления криминальной полиции Рижского региона Андрей Созинов, передает Delfi.

По его словам, компьютер шефа контрразведки нашли и вернули владельцу. «В нем не было секретной информации», — напомнил Созинов.

Он уточнил, что в руках стражей порядка оказался мужчина 1979 года рождения. «Могу сказать, что он не знал, кому принадлежит эта квартира и кто там живет. На данный момент у нас нет информации, что кража была совершена в связи с родом деятельности Майзитиса или с занимаемой им должностью. Он ходил воровать, как на работу, и брал все, что ему попадалось», — отметил Созинов.

Мужчина подозревается еще в 12 квартирных кражах, совершенных в разных районах Риги. По данным правоохранительных органов, задержанного уже не раз судили за преступления, связанные с имуществом, в том числе воровство. В последний раз он вышел из тюрьмы в ноябре прошлого года.

Квартиру Майзитиса обокрали в мае. Помимо портативного компьютера, взломщик похитил другие вещи, не представляющие большой ценности.