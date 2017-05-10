У шефа контрразведки Латвии украли компьютер

В Латвии обокрали квартиру директора Бюро по защите конституции (контрразведки страны) Яниса Майзитиса. В числе прочих вещей воры вынесли компьютер главы спецслужбы, сообщает в среду, 10 мая, Mixnews.

По словам начальника государственной полиции Интса Кюзиса, помимо портативного компьютера были украдены не имеющие большой ценности вещи. Руководитель ведомства не стал называть имеющиеся у следствия версии произошедшего. Находился ли Майзитись в момент кражи в квартире, не уточняется.

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Представитель Бюро по защите конституции Ивета Маура подтвердила, что у шефа контрразведки был украден компьютер. Однако она подчеркнула, что на нем не хранилась засекреченная информация. «Это был его личный компьютер. Нет повода для слухов о том, что там находились секретные данные», — подчеркнула она.

В марте Майзитис в докладе правительству об итогах работы своего ведомства в 2016 году обвинил Россию в кибершпионаже в отношении ряда политиков и журналистов. Вместе с тем шеф латвийской контрразведки заявил, что якобы полученные иностранными разведками сведения являются «достаточно интересными разведывательными данными, но не государственной тайной»