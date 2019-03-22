Неудачник попытался ограбить не работающий с наличными российский банк

Мужчина с пистолетом попытался ограбить отделение российского банка в Москве, но там не оказалось наличности. Об этом РБК сообщили в пресс-службе столичного управления МВД.

Неизвестный в матерчатой маске и очках во второй половине дня 21 марта зашел в кредитное учреждение по адресу Ленинградский проспект, дом 69. Там расположен филиал «Почта Банка», указывает Telegram-канал «Опер Слил».

Мужчина, угрожая предметом, похожим на пистолет, потребовал от сотрудника деньги, но оказалось, что отделение не работает с наличностью.

Посетителю пришлось ретироваться ни с чем.

В связи с попыткой ограбления возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ («Разбой»).

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