Из запертой банковской ячейки в Москве пропали миллионы рублей

Из банковской ячейки в Москве пропали почти 28 миллионов рублей. Об этом агентству «Интерфакс» сообщили в столичной полиции.

По информации следователей, мужчина 1978 года рождения 19 марта положил в ячейку банка на Долгоруковской улице 27 миллионов 818 тысяч рублей, а 20 марта не обнаружил их. Уточняется, что доступ к хранилищу имел еще один человек, но ключи ему не передавались.

По факту инцидента проводится проверка.

В сентябре 2018 года сообщалось, что 24-летняя жительница Одессы устроилась работать в банк и сразу его ограбила. Для звонка в учреждение она использовала новую сим-карту, а на месте представилась другим именем. Собеседование прошло успешно, девушка приступила к стажировке и четыре дня трудилась под наблюдением коллег. Когда на пятый день ей доверили поработать самостоятельно, она присвоила 100 тысяч гривен и скрылась.

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