Карманник обманывал пенсионеров с помощью кетчупа и угодил в тюрьму

В Великобритании карманника Титуса Жале (Titus Jalea), обманывавшего жертв с помощью кетчупа, приговорили к тюремному заключению. Как сообщает издание Metro, вор выдавливал на жертв соус под видом крови, а когда те отвлекались, крал кошельки.

Серия краж произошла в городе Аккрингтон, графство Ланкашир, в мае и июне 2018 года. 64-летний иммигрант из Румынии, прежде работавший каменщиком, был признан виновным в краже денег у семи пенсионеров и одной попытке кражи. Как правило, Жале следовал за ними от банка, отвлекал с помощью кетчупа и вытаскивал их кошельки.

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Сообщается, что в июле Жале допросили в полиции по делу о краже в кафе. Он вышел под залог и уже спустя несколько часов украл деньги у двух пенсионерок на городском фестивале еды. Один из посетителей фестиваля, Пол Бартон (Paul Barton), обратил внимание на подозрительное поведение румына и попросил его о совместном селфи. Тот нехотя согласился, а позже Бартон показал этот снимок полицейским и описал ситуацию. Стражи порядка опознали Жале, и он был арестован.

Королевский суд Престона приговорил его к двум с половиной годам заключения. На скамье подсудимых Жале расплакался, а его адвокат Клэр Рентон (Claire Renton) объяснила, что недавно двое его детей в Румынии погибли в автокатастрофе, поэтому он хочет вернуться на родину и поддержать семью. Судья отказалась помиловать преступника, объяснив, что он специально выбирал в качестве жертв стариков, планировал кражи и «носил с собой воровской инструмент, если так можно назвать бутылку с кетчупом».

Мужчину собираются экстрадировать в Румынию.

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