Ассистент мультимиллионера обокрал его, сходил в кругосветку и покончил с собой

Личный помощник исполнительного директора банка Goldman Sachs Дэвида Соломона покончил с собой после обвинения в краже элитных вин у своего босса, деньги от продажи которых он потратил на кругосветное путешествие. Об этом сообщает New York Post.

Самоубийство было совершено во вторник, 9 октября. 41-летний Николас ДеМейер снял номер на 33-м этаже отеля Carlyle в Нью-Йорке. Он отправлял своей сестре сообщения и рассказывал, что собирается покончить с собой, о чем она предупредила персонал гостиницы. Сотрудники службы безопасности ворвались в номер, но не успели его остановить.

В это же время ДеМейер должен был предстать перед судом Манхэттена. Он собирался признаться в краже раритетных и редких вин из коллекции своего босса. После смерти обвиняемого суд отменил слушание.

ДеМейер был специалистом по истории искусств и работал личным помощником Соломона с 2008 по 2016 годы. В его обязанности входила доставка раритетных напитков в винный погреб банкира. За последние два года работы мужчина украл около 500 бутылок редких марок, после чего перепродал их под псевдонимом. Общую стоимость украденного оценивают в 1,2 миллиона долларов.

В 2016 году ДеМейер попался на продаже семи бутылок крайне редкого и дорогого французского вина и признался в содеянном своему боссу. Испугавшись преследования, он сбежал и провел в кругосветном путешествии 14 месяцев, посетив на вырученные от продажи вина деньги Рим, Буэнос-Айрес и Рио-де-Жанейро. В январе 2018 года мужчина приземлился в аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке, где его уже ждали сотрудники федеральной полиции. Ему грозило до 10 лет тюрьмы.

«Я и моя жена Мэри глубоко опечалены тем, что Николас покончил с собой. На протяжении нескольких лет он был близким другом нашей семьи, и мы все убиты горем, узнав о его трагической гибели», — сказал Соломон, комментируя произошедшее.

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