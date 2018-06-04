Приговоренный к смерти не дождался казни и покончил с собой

В американском штате Алабама США приговоренной к смерти заключенный покончил с собой, ожидая казни более 24 лет. Об этом сообщает издание Al.com.

57-летний Джеффри Линн Борден (Jeffrey Lynn Borden) был найден мертвым в камере во время обхода. Он находился в камере смертников с 1995 года за убийство бывшей жены и тестя на глазах у детей.

В последние годы от страдал от тяжелого психического расстройства и хронической физической боли, при этом он, по словам адвокатов, не получал должного лечения.

По информации Департамента исправительных учреждений штата, его казнь была запланирована 5 октября.

20 апреля в Алабаме привели в исполнение смертный приговор в отношении преступника, которому исполнилось 83 года. Уолтер Муди (Walter Moody) был осужден в 1989 году за убийство окружного судьи и правозащитника. Следствие сумело доказать, что он отправил им бомбы по почте. Мужчина до конца отрицал свою вину.

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