Россиянин признался полиции в краже и был зверски убит подельниками

Четверо россиян в Приморском крае зверски расправились со своим подельником по краже, так как тот признался полиции в содеянном. Об этом в воскресенье, 31 мая, сообщает «Регион Online» со ссылкой на следственное управление СК по региону.

Уточняется, что среди убийц было двое молодых людей и двое несовершеннолетних. Расправа произошла в ноябре 2019 года. Как отмечает издание, преступникам не понравился поступок «стукача».

По данным следствия, злоумышленники забили свою жертву до смерти, после чего скинули его тело со второго этажа здания, а затем сбросили в вентиляционную шахту, закидав мусором, и подожгли.

«Сейчас все четверо злоумышленников задержаны и находятся под стражей. Расследование заведенного на них уголовного дела продолжается», — рассказали в СК.

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