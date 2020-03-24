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Раскрыто жестокое убийство 35-летней давности

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Daniel Leonard Wells
Daniel Leonard Wells
Фото: Escambia County Jail

В американском округе Эскамбиа, штат Флорида, власти раскрыли преступление 35-летней давности. Об этом сообщает местная газета Pensacola News Journal.

1 января 1985 года 23-летнюю Тони Этридж МакКинли (Tonya Ethridge McKinley), мать полуторагодовалого сына, жестоко убили неизвестные. На ее полуобнаженном теле обнаружили следы удушения и сексуального насилия. На протяжении 35 лет властям не удавалось найти преступника.

Только в 2020 году компания Parabon NanoLabs, которая занимается ДНК-фенотипированием, определила дальних родственников подозреваемого с помощью оставленного на месте преступления ДНК-образца убийцы.

Поиски преступника привели к 57-летнему Дэниелу Леонарду Уэллсу (Daniel Leonard Wells). Полиция установила, что ДНК-материалы с выброшенного им окурка полностью совпали с ДНК-образцом с места преступления. Уэллса обвинили в убийстве и склонении к сексу первой степени. По делу идет судебное расследование.

В конце февраля сообщалось, что в китайском городе Нанкин, провинция Цзянсу, раскрыли громкое убийство, совершенное 28 лет назад. Имя подозреваемого предоставил представитель полиции города Сюйчжоу. Он рассказал о подозрениях в отношении выходца из Сюйчжоу, 54-летнего торговца собаками Ма. ДНК тест подтвердил, что этот мужчина присутствовал на месте преступления.

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