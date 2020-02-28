Громкое убийство студентки раскрыли спустя 28 лет

В китайском городе Нанкин, провинция Цзянсу, раскрыли громкое убийство, совершенное 28 лет назад. Об этом сообщает издание South China Morning Post.
24 марта 1992 года в нанкинской канализации нашли тело студентки медицинской школы по фамилии Линь. Девушка была жестоко убита. За информацию, которая поможет найти преступника, объявили награду — 10 тысяч юаней. В 1992 году это было огромной суммой, сопоставимой с заработком обычного жителя КНР за пять лет. Несмотря на это, убийцу так и не нашли.
23 февраля 2020 года в нанкинскую полицию обратился представитель полиции города Сюйчжоу, располагающегося в Цзянсу в 280 километрах от Нанкина. Он рассказал о подозрениях в отношении выходца из Сюйчжоу, 54-летнего торговца собаками Ма, у которого мог быть мотив для убийства Линь. В тот же день мужчину задержали и сличили его ДНК со следами ДНК на уликах, собранных в 1992 году. Совпадение подтвердило, что он присутствовал на месте преступления.
Мать Линь узнала об этом от бывших однокашников дочери. Долгое время она и ее муж приезжали в кампус Нанкинской медицинской школы на каждую годовщину убийства дочери. Несколько лет назад отец Линь умер от рака легких, а брат перебрался в Шэньчжень. Женщина осталась одна и теперь живет в городе Уси в 200 километрах от Нанкина.
В 2017 году сообщалось, что в американском штате Флорида нашли убийцу, который 27 лет скрывался от правосудия. В 1990 году в дом жительницы города Велингтон Марлин Уорре постучал клоун с букетом и шариками в руке. Когда женщина открыла дверь, он выстрелил в нее. Как и в случае с убийством Линь, разоблачить злоумышленника помог тест ДНК.