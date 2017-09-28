В США поймали скрывавшегося 27 лет клоуна-убийцу

В американском штате Флорида нашли клоуна-убийцу, который 27 лет скрывался от правосудия. Об этом сообщает издание Sun Sentinel.

В 1990 году в дверь дома жительницы города Велингтон Марлин Уоррен (Marlene Warren) постучал клоун с белым лицом, большим красным носом и рыжим париком. В руках он держал букет и воздушные шарики. Когда женщина открыла дверь, переодетый злоумышленник выстрелил в нее, сел в машину и уехал. Через два дня Уоррен скончалась.

Подозрение пало на мужа убитой Майкла Уоррена и его любовницу Шилу Кин (Sheila Keen). Оказалось, что за два дня до убийства некая женщина купила клоунскую одежду, белый грим, рыжий парик и накладной нос в местном магазине маскарадных костюмов. За 90 минут до убийства она зашла в супермаркет за цветами и шариками. Сотрудники магазинов опознали в покупательнице Шилу Кин. При обыске в ее доме нашли волокна с клоунского парика. Несмотря на это, следователи не смогли доказать, что убийство совершила именно она. Через два года дело закрыли.

В 2014 году следствие было возобновлено. Сотрудники офиса шерифа округа Палм-Бич повторно допросили свидетелей. Выяснилось, что после гибели супруги Майкл Уоррен женился на Шиле Кин. Они уехали в штат Теннесси и открыли ресторан. Следователи отправили улики, найденные почти четверть века назад, на повторную экспертизу. Анализ ДНК подтвердил, что в костюм клоуна была одета Шила Кин. Во вторник, 26 сентября, ее арестовали и обвинили в убийстве.

В 2016 году сообщалось, что злоумышленник в маске клоуна напал с ножом на 19-летнего молодого человека в шведском городе Варберг.

