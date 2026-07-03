Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
15:37, 3 июля 2026Забота о себе

Стало известно о вреде синего света экрана для кожи

Дерматолог Котова предупредила о вреде синего света экранов для кожи
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: A_B_C / Shutterstock / Fotodom

Длительное нахождение перед светящимся монитором провоцирует окислительный стресс, запускает процессы увядания и делает пигментацию более выраженной. Об этом рассказала дерматолог Ирина Котова в беседе с RT.

«При долгом сидении перед мерцающим экраном в коже образуются так называемые свободные радикалы. Это приводит к тому, что наша антиоксидантная система в коже начинает плохо работать — накапливаются различные поломки, это ускоряет старение», — пояснила специалист.

Также она предупредила о влиянии синего спектра на цвет лица. Кроме того, синий свет может усиливать пигментацию, отметила эксперт.

Не менее опасно косвенное воздействие гаджетов на самочувствие. «Опосредованное влияние таково, что сбиваются биоритмы человека. Он сидит перед экраном, не может уснуть, мелатонин неправильно работает. Это тоже усиливает нагрузку на кожу, запускает старение и в целом биоритмы сбивает. Человек себя хуже чувствует», — поделилась эксперт.

Чтобы частично нейтрализовать вредное излучение, врач советует использовать современные барьерные средства. По ее словам, частично снизить вред можно с помощью фотозащиты. В уходовой косметике стоит сделать ставку на активные компоненты. Также помогут средства с антиоксидантами. Однако одних кремов недостаточно для сохранения молодости. Важен и образ жизни: следует нормализовать сон и не смотреть в экран перед сном, чтобы не сбивать биоритмы, заключила Котова.

Ранее дерматолог и косметолог «СМ-Косметологии» София Белаш назвала неочевидную причину ускоренного старения у современных мужчин и женщин.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны России после сообщений об «украинском Искандере» сделало заявление о ракете

    ЦБ назвал условие для устойчивого роста российской экономики

    В России заявили об отправленных Киеву сигналах

    В Польше заявили о предупреждении США насчет России

    Врач дала пять позволяющих избежать «диареи путешественника» советов

    Богачи бросились скупать один вид элитного жилья в Москве

    Премьер Польши выступил с призывом к Зеленскому

    Лебедев высказался о Европе словами «все регулирует и больше ничем в жизни не занимается»

    Находящийся под санкциями гимнаст Никита Нагорный подарил жене Porsche

    ВС России уничтожили редкую «Березу» ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok