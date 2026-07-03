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15:28, 3 июля 2026Мир

Бориса Джонсона осудили за слова в адрес Путина

Дэвис: Борис Джонсон из-за слепой ненависти мечтает о поражении России
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Phil Noble / Reuters

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон из-за слепой ненависти мечтает о поражении России. Об этом заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис на своей странице в социальной сети X.

«Вы утратили всякое право на "моральные возмущения", господин премьер-министр, когда обрекли сотни тысяч украинских мужчин на бессмысленную гибель, убедив [президента Украины] Владимира Зеленского отказаться от дипломатии во время переговоров в Стамбуле в апреле 2022 года», — написал он.

По словам эксперта, из-за навязчивой и слепой ненависти к России Джонсон мечтает о поражении Москвы и поэтому выступил за продолжение боевых действий. Таким образом Дэвис отреагировал на слова экс-премьера, который в резкой форме осудил российский удар возмездия по военным объектам в Киеве и президента России Владимира Путина.

Ранее стало известно, что посол России в Великобритании Андрей Келин в скором времени завершает дипмиссию в королевстве. Келин отметил, что правящая Лейбористская партия упустила шанс улучшить отношения с Россией два года назад.

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