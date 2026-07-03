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12:10, 3 июля 2026Мир

Россия сменит посла в Великобритании

Посол России в Великобритании Келин заявил, что в скором времени завершает дипмиссию
Семен Александров (старший редактор отдела «Мир»)

Фото: Dylan Martinez / Reuters

Посол России в Великобритании Андрей Келин в скором времени завершает дипмиссию в королевстве. Об этом дипломат заявил ТАСС.

«Возможно, успею поработать еще несколько дней при пятом премьер-министре», — отметил он. За время работы на посту он застал четырех британских премьеров — Бориса Джонсона, Лиз Трасс, Риши Сунака и Кира Стармера.

Келин также отметил, что правящая Лейбористская партия упустила шанс улучшить отношения с Россией два года назад, и от будущего премьера не стоит ждать исправления этой ошибки.

Ранее Келин указал на повестку британских СМИ о якобы провалах Вооруженных сил (ВС) России на Украине. Он отметил, что для поддержания такой повестки СМИ использовали паузы в продвижении ВС РФ из-за погодных условий.

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