Олейник: Зеленский может набрать в Европе лишние 800 тысяч призывников

Мобилизационный ресурс беженцев с Украины в Европе — это примерно 700-800 тысяч человек. Такими подсчетами поделился бывший депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник, пишет «Ридус».

По мнению Олейника, Зеленский потребовал от Брюсселя возвращать беглецов домой именно потому, что в Европе находятся сотни тысяч потенциальных призывников. Как напомнил депутат, с подобной инициативой выступил и канцлер ФРГ Фридрих Мерц, который заявил, что молодым украинцам незачем быть в Германии — для них есть работа на родине.

«А на Украине одна работа — пойти на фронт и там погибнуть», — подчеркнул украинский экс-парламентарий.

Олейник привел данные действующего депутата Анны Скороход, сообщившей, что 90 процентов прибывающих в армию — непригодные к службе нездоровые люди и наркоманы, из которых лишь десятая часть может воевать. При этом молодежь Зеленский трогать боится, считает политик.

По мнению экс-депутата, Киев не сможет решить проблемы армии за счет беженцев.

Ранее в российских силовых структурах заявляли, что попытки Зеленского добиться возвращения украинцев из стран Евросоюза связаны с невозможностью в полной мере использовать мобилизационный ресурс Украины.