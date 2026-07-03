Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:31, 3 июля 2026Бывший СССР

Бывший депутат Рады раскрыл план Киева по возвращению украинцев из Европы

Олейник: Зеленский может набрать в Европе лишние 800 тысяч призывников
Анна Харитонова
Анна Харитонова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Мобилизационный ресурс беженцев с Украины в Европе — это примерно 700-800 тысяч человек. Такими подсчетами поделился бывший депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник, пишет «Ридус».

По мнению Олейника, Зеленский потребовал от Брюсселя возвращать беглецов домой именно потому, что в Европе находятся сотни тысяч потенциальных призывников. Как напомнил депутат, с подобной инициативой выступил и канцлер ФРГ Фридрих Мерц, который заявил, что молодым украинцам незачем быть в Германии — для них есть работа на родине.

«А на Украине одна работа — пойти на фронт и там погибнуть», — подчеркнул украинский экс-парламентарий.

Олейник привел данные действующего депутата Анны Скороход, сообщившей, что 90 процентов прибывающих в армию — непригодные к службе нездоровые люди и наркоманы, из которых лишь десятая часть может воевать. При этом молодежь Зеленский трогать боится, считает политик.

По мнению экс-депутата, Киев не сможет решить проблемы армии за счет беженцев.

Ранее в российских силовых структурах заявляли, что попытки Зеленского добиться возвращения украинцев из стран Евросоюза связаны с невозможностью в полной мере использовать мобилизационный ресурс Украины.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны России после сообщений об «украинском Искандере» сделало заявление о ракете

    Врач дала пять позволяющих избежать «диареи путешественника» советов

    Богачи бросились скупать один вид элитного жилья в Москве

    Премьер Польши выступил с призывом к Зеленскому

    Лебедев высказался о Европе словами «все регулирует и больше ничем в жизни не занимается»

    Находящийся под санкциями гимнаст Никита Нагорный подарил жене Porsche

    ВС России уничтожили редкую «Березу» ВСУ

    101-летняя женщина поделилась секретом долголетия

    Назван возрастной пик страха смерти

    Россиянин поехал в Таиланд, отправил тревожное сообщение жене и перестал выходить на связь

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok