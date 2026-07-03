Варламов раскрыл цены на овощи и фрукты в Португалии

Блогер Варламов заявил, что на острове Мадейра килограмм клубники стоит 620 рублей

Блогер Илья Варламов (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов; внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) побывал на острове Мадейра в Португалии и раскрыл местные цены на фрукты и овощи. Видео из поездки, в котором он раскрыл эти подробности, доступно на YouTube.

По словам блогера, овощи и фрукты на острове в европейской стране продаются прямо на улице. Варламов рассказал, что килограмм цветной капусты стоит четыре доллара (примерно 310 рублей по текущему курсу), килограмм мандаринов — 3,4 доллара (263 рубля), а клубники — восемь долларов (около 620 рублей).

При этом блогер отметил, что на рынке, популярном у туристов, можно приобрести килограмм местных бананов за 35 долларов (2,7 тысячи рублей). Такую цену на фрукт Варламов счел завышенной в несколько раз.

Ранее Варламов рассказал, сколько стоят фрукты и овощи в Канаде. Он отметил, что килограмм картошки в этой стране можно купить за 341 рубль.