19:32, 22 января 2026

Варламов раскрыл цены на овощи и фрукты в Канаде

Блогер Варламов заявил, что килограмм картошки в Канаде стоит 341 рубль
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Artur Widak / NurPhoto via Getty Images

Российский блогер Илья Варламов (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов; внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) посетил Канаду и раскрыл цены на овощи и фрукты, выращенные фермерами. Выпуск из его поездки доступен на YouTube.

Варламов посетил магазин фермерских продуктов в канадском городе Абботсфорд. Блогер уточнил, что все цены в магазине были указаны за килограмм. В частности, тыква стоила один доллар (около 76 рублей по текущему курсу) за килограмм, картошка и свекла — 4,5 доллара (примерно 341 рубль).

Килограмм яблок, добавил инфлюэнсер, обойдется покупателям в 4 доллара (примерно 303 рубля), малина — в 5 долларов (около 379 рублей), а мандарины — в 4,7 доллара (примерно 356 рублей).

Ранее Варламов побывал в Исландии и пожаловался на овощи в супермаркете. Блогер отметил, что они дорого стоили и при этом плохо выглядели.

