Варламов посетил супермаркет в Исландии и пожаловался на плохо выглядящие и дорогие овощи

Блогер Варламов заявил, что килограмм помидоров в Исландии стоит 660 рублей

Российский блогер Илья Варламов (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) побывал в Исландии и раскрыл цены на продукты в стране. Об этом он рассказал в видео, доступном на YouTube.

Варламов, много раз посещавший страну, пожаловался на высокие цены в местных магазинах. Так, по его словам, килограмм манго в супермаркете будет стоить пять долларов (412 рублей), баклажанов — 5,4 доллара (445 рублей), красного болгарского перца — 5,5 доллара (453 рубля), огурцов — 6,8 доллара (561 рубль), а картошки — 5,8 доллара (478 рублей).

Килограмм помидоров же обойдется в восемь долларов (660 рублей). «Плохо выглядят, они твердые, можно гвозди забивать», — раскритиковал блогер дорогие овощи.

Ранее Варламов удивился ценам на морской огурец в магазине в США. Этот товар, рассказал он, стоит более 150 тысяч рублей.