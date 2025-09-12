Интернет и СМИ
Варламов удивился ценам на морской огурец в магазине

Варламов удивился цене на морской огурец в магазине китайской медицины в США
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: Varlamov Travel / YouTube (автор канала Илья Варламов признан Минюстом иностранным агентом)

Популярный российский блогер Илья Варламов (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) побывал в одном из китайских районов Нью-Йорка в США и удивился ценам в магазине традиционной медицины. Впечатлениями он поделился в видео, доступном на YouTube.

Варламов рассказал, что в подобных магазинах торгуют народными средствами, в том числе на основе трав и водорослей. Среди прочего там продавался морской огурец. Блогера удивило, что этот продукт стоит 1874 доллара (примерно 158 тысяч рублей) за килограмм.

Он также попросил его зрителей, разбирающихся в китайской традиционной медицине, объяснить, чем обусловлена такая цена на морской огурец.

Ранее Варламов раскрыл цены на овощи и фрукты в Австралии. По его словам, килограмм помидоров в Сиднее будет стоить 244 рубля.

