Варламов раскрыл цены на фрукты и овощи в Австралии

Блогер Варламов заявил, что килограмм помидоров в Сиднее стоит 244 рубля
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: Варламов / YouTube

Популярный российский блогер Илья Варламов (внесен Минюстом РФ в реестр иногаентов) раскрыл цены на овощи и фрукты в магазине в Австралии. Об этом он рассказал в видео, доступном на YouTube.

Варламов побывал в районе Ливерпуль в австралийском Сиднее и посетил один из магазинов. Он рассказал, что «полумертвые» помидоры стоят примерно 3 доллара США (около 244 рублей) за килограмм, капуста — в 2,5 доллара (примерно 203 рубля), а маленькие авокадо — в 1,3 доллара (106 рублей) за штуку.

Также блогер показал цены на фрукты. Он отметил, что килограмм мандаринов в Сиднее стоит 1,3 доллара (106 рублей), груш, яблок или дынь — 2 доллара (163 рубля), хурмы — 5 долларов (407 рублей), винограда — 4 доллара (325 рублей), а граната — 3 доллара (244 рубля).

Ранее Варламов раскрыл цены на рынке в Сингапуре. Он рассказал, что кроссовки в торговой точке можно купить за 1,2 тысячи рублей.

