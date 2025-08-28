Интернет и СМИ
20:13, 28 августа 2025Интернет и СМИ

Варламов раскрыл цены на рынке в одной азиатской стране

Блогер Варламов рассказал, что штаны на рынке Сингапура стоят 128 рублей
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: Varlamov Travel / YouTube

Популярный российский блогер Илья Варламов (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) побывал в Сингапуре и рассказал о ценах на местном рынке. Подробности он раскрыл в видео, доступном на YouTube.

Во время прогулки Варламов зашел на один из сингапурских рынков и показал стоимость одежды. По его словам, штаны леопардовой расцветки можно купить за 1,6 доллара США (примерно 128 рублей по текущему курсу), а кофты и футболки — за 2,3 доллара (около 185 рублей). Кроссовки же обойдутся в 15,6 доллара (1,2 тысячи рублей), а резиновые тапки — в 9,3 доллара (748 рублей).

«Уличный рыночек, где можно просто роскошно приодеться буквально за копейки», — прокомментировал он ассортимент рынка одной из азиатских стран.

Ранее Варламов рассказал о ценах на продукты в бразильском супермаркете. Блогер заявил, что в городе Сан-Паулу упаковка из 12 яиц будет стоить около 350 рублей.

