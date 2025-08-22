Интернет и СМИ
Варламов побывал в Бразилии и раскрыл цены на продукты в супермаркете

Блогер Варламов заявил, что упаковка из 12 яиц в Сан-Паулу стоит 347 рублей
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Алексей Андронов / URA.RU / ТАСС

Российский блогер Илья Варламов (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) побывал в Бразилии и раскрыл цены на продукты в местных супермаркетах. Об этом он рассказал в своем видео, доступном на YouTube.

Блогер посетил супермаркет, который считается дорогим в бразильском городе Сан-Паулу. Он заявил, что 1,5 литра кока-колы в этом магазине стоит 2 доллара (161 рубль по нынешнему курсу), классические чипсы Lay's — 2,5 доллара (примерно 201 рубль). Килограмм куриного филе обойдется в 7,6 доллара (около 612 рублей), упаковка из 12 яиц — в 4,3 доллара (примерно 347 рублей).

Также Варламов показал стоимость фруктов и овощей. Так, килограмм огурцов в супермаркете стоит 2,4 доллара (193 рубля), моркови — 1,8 доллара (145 рублей), перца — 8 долларов (645 рублей). 80 граммов малины, по словам блогера, можно купить за 6,2 доллара (500 рублей).

Он добавил, что в супермаркете много иностранных товаров. Варламов сравнил бразильский магазин с российской сетью «Азбука вкуса».

Ранее Варламов рассказал о ценах на продукты в Гренландии. Он отметил, что килограмм яблок в магазине стоит более 500 рублей.

