Варламов побывал в заграничном супермаркете и описал ассортимент словами «все грустно»

Блогер Варламов заявил, что килограмм яблок в Гренландии стоит 550 рублей
Российский блогер Илья Варламов (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) побывал в Гренландии и показал цены на продукты в супермаркете острова. Подробности похода в заграничный магазин и его ассортимента он раскрыл в видео, доступном на YouTube.

Варламов посетил единственный в стране супермаркет — в столице острова Нуук. Так, по его словам, один вилок цветной капусты будет стоить пять долларов (примерно 396 рублей по текущему курсу), килограмм мытой моркови — 4,7 доллара (примерно 372 рубля), упаковка картошки — 5,5 доллара (около 435 рублей). «С помидорами все грустно: хороших помидоров здесь не найти», — пожаловался блогер. Он добавил, что в магазине можно купить помидоры черри из Дании за 9,5 доллара (примерно 752 рубля).

Килограмм яблок обойдется в 7 долларов (554 рубля), а шесть банок пива Karlsberg — в 17,3 доллара (1,4 тысячи рублей). Бутылка белого или красного вина будет стоить примерно 40 долларов (3,2 тысячи рублей), добавил блогер.

Ранее Варламов побывал в Аргентине и посетил продуктовый магазин, которым владеют русские эмигранты. Он рассказал, что яйца в торговой точке стоят четыре доллара (около 300 рублей). Блогер признался, что увиденное неприятно удивило его.

