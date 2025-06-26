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15:20, 26 июня 2025Интернет и СМИ

Варламов увидел цены на яйца в магазине русских эмигрантов и удивился

Варламов удивился яйцам за четыре доллара в русском магазине в Аргентине
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Unsplash

Популярный российский блогер Илья Варламов (внесен Минюстом в реестр иноагентов) побывал в Аргентине и удивился ценам на куриные яйца в магазине. Видео о поездке опубликовано на YouTube.

Блогер посетил магазин органических продуктов, которым владеют эмигранты из России. Шесть куриных яиц там стоили четыре доллара (около 300 рублей). «Вы вообще с ума сошли?» — отреагировал Варламов, узнав цену, и уточнил, что одно куриное яйцо в этом магазине стоит около 70 рублей.

Ранее блогер рассказал о ценах на яйца в Нью-Йорке. Там дюжина яиц стоила от 10 до 13 долларов (примерно от 800 до 1000 рублей).

Перед этим Варламов также назвал абсолютно неадекватными цены на блюда в ресторанах Нью-Йорка. По словам блогера, из-за этого ему трудно получать удовольствие от еды в этом городе.

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