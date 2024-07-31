Варламов назвал минус известного города США

Блогер Варламов назвал абсолютно неадекватными цены в ресторанах Нью-Йорка

Популярный российский блогер Илья Варламов (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) рассказал о минусе известного города в США. В видео для YouTube-канала фотографа Юлии Майоровой он заявил, что в ресторанах Нью-Йорка очень высокие цены.

Варламов пожаловался, что в американском городе невозможно получать удовольствие от еды. «За те деньги, за которые здесь кормят, даже самая изысканная и вкусная еда не лезет в горло», — сказал блогер. Он также назвал цены в ресторанах Нью-Йорка абсолютно неадекватными.

Например, по словам Варламова, за ужин в итальянском ресторане, состоящий из двух паст и десерта, он отдал 120 долларов (примерно 10 тысяч рублей по нынешнему курсу). «В Италии за 120 долларов ты можешь пастой полгорода накормить», — посетовал блогер.

Ранее Варламов назвал другую проблему Нью-Йорка. По его словам, в городе живет очень много бездомных из-за высоких цен на жилье.